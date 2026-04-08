В Нижнем Новгороде построят автозавод к 2034 году

Новый автозавод появится в Нижнем Новгороде к 2034 году

В Нижнем Новгороде на улице Новополевой планируют построить новый автомобильный завод к 2034 году. Общественные обсуждения проекта продлятся до 10 апреля, сообщает pravda-nn.ru .

Завод возведут по заказу ООО «Вершина». Проект планировки территории подготовили специалисты ООО «Геопроект-НН». Информация о строительстве опубликована на сайте городской мэрии.

Двухэтажное здание площадью 10 865 квадратных метров разместят на участке площадью 8,98 гектара. Объект станет частью нового производственного комплекса.

Помимо самого предприятия, на территории проведут благоустройство. Планируется озеленение, строительство автодорог, тротуаров и парковок для грузового и легкового транспорта. Завершить все работы подрядчик должен до конца 2033 года.

