В Нидерландах резко сократилась сумма замороженных активов РФ
В Нидерландах сумма замороженных российских активов сократилась в 7 раз, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на De Telegraaf.
В начале года фиксировалось 660 млн заблокированных евро. Теперь эта сумма достигает сотню млн евро. На начало июля общая сумма частных замороженных активов в Нидерландах равнялась 97,2 млн евро.
Это связывают с разморозкой некоторых активов. Например, 230 млн евро были разморожены для компании, которая смогла «формально дистанцироваться» от владельца из России.
Ранее в Минфине США заявили, что не считают воровством использование доходов от замороженных активов России. Там также заявили, что Украина получит кредит в размере 50 млрд долларов от стран G7.