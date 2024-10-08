В Нидерландах резко сократилась сумма замороженных активов РФ

В Нидерландах сумма замороженных российских активов сократилась в 7 раз, сообщает « Лента.ру » со ссылкой на De Telegraaf.

В начале года фиксировалось 660 млн заблокированных евро. Теперь эта сумма достигает сотню млн евро. На начало июля общая сумма частных замороженных активов в Нидерландах равнялась 97,2 млн евро.

Это связывают с разморозкой некоторых активов. Например, 230 млн евро были разморожены для компании, которая смогла «формально дистанцироваться» от владельца из России.

Ранее в Минфине США заявили, что не считают воровством использование доходов от замороженных активов России. Там также заявили, что Украина получит кредит в размере 50 млрд долларов от стран G7.