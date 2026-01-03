В Мурманской области впервые обнаружили месторождение золота

В Мурманской области во время разведки нашли первое месторождение собственных руд золота. Их обнаружили в Оленинском месторождении, сообщает РБК Мурманск со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства по недропользованию.

Там нашли запасы золота в размере 5,8 тонн. Серебра обнаружили 8,5 тонн.

Также были поставлены на государственный баланс запасы двух техногенных месторождений. Речь идет об Отвалах вермикулита-2 (111,6 тыс. тонн, 2024 год) и Отвалах флогопита-2 (22,5 тыс. тонн, 2025 год).

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете за последние годы уменьшилась в практически в два раза. Несколько лет назад она была примерно 50%. В 2025-м она снизилась до 23%.

