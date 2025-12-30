Силуанов: доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ снизилась почти в 2 раза

Министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью «России-24» рассказал, что доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете за последние годы сократилась почти в два раза.

Он отметил, что несколько лет назад доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ составляла около 50%. В 2025 году она находится на уровне 23%.

Министр спрогнозировал, что в 2026 году она будет еще меньше — 22%. По словам Силуанова, сокращение доли нефтегазовых доходов в бюджете РФ связано с падением цен на энергоресурсы и отклонением курса рубля от первоначальных планов.

Он уточнил, что ключевой фактор изменений — рост ненефтегазовых доходов. Правительство стимулирует развитие высокотехнологичных и новых секторов экономики. Силуанов отметил, что это дает свои результаты — увеличивается устойчивая ненефтегазовая доходная база.

Он подчеркнул, что нефтегазовые доходы будут снижаться в средней и долгосрочной перспективе из-за усложнения добычи энергоресурсов и роста затрат на разработку трудноизвлекаемых запасов, а доля ненефтегазовых — будет расти.

Ранее Силуанов назвал дату аукциона по приватизации аэропорта Домодедово в Москве. Он пройдет в 2026 году.

