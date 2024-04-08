В Москве растет потребление отечественных продуктов

Каждый год в Москве потребляют более 12 млн тонн продовольствия. При этом 84% потребляемого приходится на отечественные продукты, сообщила заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

В месяц в Москве потребляют около 90 тыс. тонн овощей, 89 тыс. тонн мяса, 68 тыс. тонн ягод и фруктов, 27 тыс. тонн рыбы и 40 тыс. тонн молока. По словам Сергуниной, потребление отечественных продуктов постоянно растет.

«За 10 лет доля российской продукции в общем объеме потребления города увеличилась на 15 процентных пунктов — с 69 до 84%. Например, фермеры и предприятия страны практически полностью обеспечивают спрос москвичей на молоко, сахар, подсолнечное масло и хлеб», — подчеркнула Сергунина.

При этом за десятилетие выросла доля российского мяса и мясных продуктов, которая представлена на столичном рынке, — с 56 до 94%, доля рыбы и консервов — с 60 до 80%, овощей — с 59 до 72%, молочной продукции — с 68 до 85%.

Регионы-поставщики

Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

«Сегодня продовольственные товары в Москву привозят более чем из 80 регионов России. Половина поставок приходится на Центральный федеральный округ», — уточнила заммэра столицы.

Например, зерно пшеницы везут из 20 субъектов страны. Среди поставщиков Тульская, Саратовская, Оренбургская, Тюменская, Челябинская области, а также Красноярский и Алтайский край. Фрукты, овощи и ягоды мегаполис закупает у Ставропольского и Краснодарского края, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Крыма, Волгоградской, Ростовской, Липецкой и Астраханской областей.

Говядину поставляют из Воронежской, Брянской, Пензенской, Московской, Волгоградской и Астраханской областей, свинину — из Курской, Липецкой, Тамбовской и Смоленской областей, курицу — из Ленинградской, Калужской и Тверской областей, а молочную продукцию — из Московской и Рязанской областей, а также из Татарстана.

Доля российских продуктов

Фото - © Пресс-служба Департамента торговли и услуг Москвы

Объем мяса из Тульской, Калужской и Орловской областей на московском рынке увеличился в два раза с 2013 года. Рыбной продукции из Хабаровского края стало больше в 23 раза, с Камчатки — в восемь раз. Доля сливочного масла из Воронежа на рынке выросла в 28 раз, из Саратовской области — в 19 раз, а из Владимирской — в девять раз. Молока из Брянской области стало в пять раз больше, из Московской — в 3,5 раза, из Удмуртии — почти в два раза. В четыре раза больше сыра из Адыгеи, в три раза больше из Волгоградской области.

Сергунина подчеркнула, что Москва стремится знакомить потребителя с отечественными продуктами. В мегаполисе часто проводят ярмарки и тематические фестивали, в ресторанах все чаще появляются блюда из продуктов российских производителей.