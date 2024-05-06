сегодня в 09:20

Более 270 культурных событий пройдет в московских парках в День Победы

В честь Дня Победы в 29 парках Москвы пройдет праздничная программа. Мероприятия подготовили на Поклонной горе, в саду «Эрмитаж», музее-заповеднике «Царицыно», парках «Музеон», «Фили», «Кузьминки», сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

Заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина отметила, что в парках организуют больше 270 культурных событий — театральных и танцевальных представлений, мастер-классов, выставок и кинопоказов​.

На Главной аллее Парка Победы на Поклонной горе в 10:00 начнется прямая трансляция парада на Красной площади. Также на сцене выступит Симфонический оркестр Мариинского театра.

В Парке Горького проведут экскурсию «Великая Победа и выставка образцов трофейного вооружения» и девятый ежегодный бал Победы. Участники исполнят танцы второй половины 1940-х годов в гимнастерках и платьях того периода.

Также мероприятия пройдут в парке искусств «Музеон», в музее-заповеднике «Царицыно», в Бабушкинском парке.

В парке «Фили» будет организована зона исторической реконструкции. Для детей проведут мастер-классы по созданию брошек в виде гвоздики и праздничных открыток для ветеранов.

Танцевальные мероприятия для всех желающий пройдут, а паре «Кузьминки». А в «Сокольниках» подготовят выставку военной техники и патриотическую акцию «Линейка памяти».

В Московской усадьбе Деда Мороза устроят морской бой. Гостей приглашают на мастер-класс по созданию корабликов, лекции по кораблестроению и морской азбуке.

Также в парках будут организованы экспедиции, посвященные половину участников Великой Отечественной войны.