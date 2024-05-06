Мария Багреева: Москва подписала почти 50 тыс. контрактов с бизнесом на портале поставщиков

Московские заказчики подписали на портале поставщиков 49,5 тыс. контрактов с представителями малого и среднего бизнеса с начала текущего года, заявила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Контракты были заключены на общую сумму свыше 9,6 млрд рублей. Наиболее распространена закупка у малого и среднего бизнеса строительных, медицинских и хозяйственных товаров, средств связи, электроники, программного обеспечения, бытовой и оргтехники, а также услуг по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту зданий.

«Закупки малого объема открывают широкие возможности для привлечения в госзаказ представителей малого и среднего бизнеса. С такими компаниями и предпринимателями Москва заключает более 80% контрактов на портале поставщиков, и год от года их количество растет. Так, с января по март городские заказчики подписали 49,5 тыс. таких контрактов — это на 12% больше, чем за первые три месяца прошлого года», — уточнила Мария Багреева.

Портал поставщиков поддерживает не только столичный бизнес — свою продукцию, работы и услуги на ресурсе предлагают малые и средние предприятия со всей РФ. Около 40% контрактов в первом квартале текущего года столица подписала именно с региональными поставщиками. Так, предприниматели из Подмосковья заключили с Москвой 9,2 тыс. сделок на сумму 1,7 млрд рублей.

«С поставщиками из Санкт-Петербурга подписано более 880 контрактов на 170 млн рублей. За ними следуют компании из Краснодарского края, с которыми заключили 350 контрактов объемом около 100 млн рублей. Кроме того, в числе лидеров предприниматели из Калужской и Самарской областей — с ними подписали по 340 контрактов на 50 млн рублей и 40 млн рублей соответственно», — прокомментировал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. На данный момент на платформе работают заказчики из 40 российских регионов и более 330 тыс. поставщиков со всей страны, каталог продукции на портале поставщиков насчитывает свыше 2,6 млн уникальных наименований. Ежедневно на ресурсе заключается около 1,5 тыс. контрактов.

Для поддержки пользователей в субъектах РФ открываются представительства, где специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем.