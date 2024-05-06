Производство электроники и компьютеров в Москве выросло почти в 2,7 раза

Столичные производители высокотехнологичной продукции в период с января по март текущего года при поддержке Москвы увеличили производство почти в 2,7 раза в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о росте обрабатывающей промышленности города на 17,9% в I квартале 2024 года. Лидерами стали производство оборудования, машин, лекарств, продуктов питания, оптической и компьютерной продукции.

По словам заммэра, по поручению Сергея Собянина столица поддерживает производителей инновационной продукции. Более 100 московских предприятий производят оптическую и компьютерную технику, закрывающую потребность рынка в высокотехнологичных устройствах, включая коммуникационную аппаратуру, радиолокационные и навигационные приборы, вычислительные машины, транзисторы, а также коммуникационную аппаратуру.

«За I квартал эти компании увеличили объем производства почти в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», — сказал Ликсутов.

Столичная компания «Инкарнет», разрабатывающая и производящая сетевое оборудование, в текущем году окончила модернизацию цеха выпуска корпусов электронных изделий. Обновили саму площадку, а также лазерные, фрезерные и листогибочные станки. В цехе идет создание корпусов для электронных изделий, производство внутренних и внешних радиаторов пассивного охлаждения электроники, монтаж внешних и внутренних крепежей. Корпуса выпускают в различных вариациях — пластик, сталь с добавками и нержавеющей стали. Обновленный участок значительно повысил скорость и снизил себестоимость выпуска корпусов для электрооборудования, а также сократил количество брака до менее 1%.

Москва создает благоприятный инвестклимат для развития предприятий. В ОЭЗ «Технополис Москва» на территории с особым юридическим статусом, для инвесторов работает льготный режим предпринимательской деятельности. Статус резидента особой экономической зоны предоставляет компаниям значительные преференции и налоговые льготы. К примеру, компании не платят транспортный, земельный и имущественный налоги, а налог на прибыль для них вместо 20% составляет 2%.

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва», компания «Зеленоградский нанотехнологический центр» («ЗНТЦ»), создала свыше 50 стартовых высокотехнологичных предприятий. В 2011 году предприятие основало инвестиционный фонд для вывода на рынок инновационных бизнес-идей. Центр финансировал компанию, производящую системы навигации и ориентации для роботов и беспилотников, а также стал соучредителем первого отечественного производителя персональных 3D-принтеров.

«Для развития отрасли микроэлектроники на базе особой экономической зоны „Технополис Москва“ действует кластер фотоники и микроэлектроники. Его участниками уже стали 58 заводов, дизайн-центров и тестовых лабораторий. На них работают более 7,9 тыс. человек», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Он добавил, что благодаря кластерам участники эффективно обмениваются технологиями и опытом, а также снижают издержки производства, наращивают конкурентоспособность российских предприятий.

Москва — город с развитым производством. В столице работают свыше 4,2 тыс. промкомпаний, на которых трудоустроены 725 тыс. человек. Каждый год в городе открываются порядка 100 малых и от 40 до 50 средних и крупных предприятий. Они выпускают различные товары и активно внедряют инновации.

Благодаря созданным в Москве комфортным условиям для бизнеса развиваются малые, средние и большие предприятия. Им доступны свыше 20 мер поддержки, включая целевые займы и субсидии. Также работают и антикризисные инструменты.