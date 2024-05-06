Пункты по сбору подарков работают на 25 площадках фестиваля «Московская весна»

На 25 площадках столичного фестиваля «Московская весна» открыты пункты по сбору подарков для участников спецоперации и для жителей новых российских регионов, сообщает пресс-служба «Московских сезонов».

В рамках городской акции «Москва помогает» проводится сбор гумпомощи для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с февраля 2022 года. В ней поучаствовали порядка 60 тыс. человек и свыше 500 организаций. Собрали и передали более 3,7 млн единиц гумпомощи.

В шале «Москва помогает» можно принести подарки для участников спецоперации (термобелье, носки, подарочные наборы, стельки, мужские средства личной гигиены), продукты (крупы, макароны, консервы, чай, кофе), детское питание, пластиковую посуду, товары по уходу за детьми, за лежачими больными. Также принимают постельные и душевые принадлежности, средства личной гигиены, бытовую технику, одежду и многое другое.

Приносить можно новые вещи — в упаковке и с бирками. Их примут, отсортируют, а потом отправят маленьким и взрослым адресатам.

Шале по сбору подарков на фестивале можно найти по ярким флагам «Москва помогает».