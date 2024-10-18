В Минсельхозе высказались о нынешней ситуации с ценами на яйца

В Минсельхозе заявили, что на данный момент в России ситуация с ценами на яйца стабильна. При этом производители могут поднимать стоимость по договоренности с торговыми сетями, сообщает РИА Новости .

В Сети появилась информация, что крупные птицефабрики «Вараксино» и «Волжанин» начали поднимать стоимость продукции. Также на 5% подорожали продукты птицефабрики «Окская».

В Минсельхозе отметили, что ситуация на рынке стабильная, однако производители могут поднимать цены. Для этого им достаточно договора с торговыми сетями.

«Это обычная практика, которая применяется в отношении всех товарных категорий, в том числе продуктов питания, и не требует дополнительного регулирования», — подчеркнули в ведомстве.

На данный момент средняя стоимость яиц первой категории составляет 75,1 рубля, второй — 61 рубль за десяток. С начала года их стоимость снизилась более чем на 20%.

В отчете Росстата сообщается, что потребительские цены на яйца в России с 8 по 14 октября выросли на 0,3%. По сравнению с предыдущей неделей темпы роста ускорились в три раза.