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В России резко выросли цены на яйца

Потребительские цены на яйца в России с 8 по 14 октября выросли на 0,3%, сообщается в опубликованном отчете Росстата.

По сравнению с предыдущей неделей темпы роста ускорились в три раза. В течение трех недель они дорожали примерно на 0,1%.

Кроме того, сливочное масло на прошлой неделе подорожало на 1,4%, творог — на 1,0%, сметана — на 0,9%, молоко — на 0,8%, сыры — на 0,7%, макароны — на 0,6%.

Снижение цен наблюдалось на морковь и яблоки (-1,9% и -1,4% соответственно).

Ранее сообщалось, что повышение стоимости сливочного масла в России связано с ростом себестоимости производства, а также с повышением цены импортного сырья, упаковки и логистики.