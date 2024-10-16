«Руспродсоюз» назвал причину повышения цен на сливочное масло на более 70%

Повышение стоимости сливочного масла в России связано с ростом себестоимости производства, а также с повышением цены импортного сырья, упаковки и логистики, заявил заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов, пишет ТАСС .

«В производстве сливочного масла присутствуют импортные жиры. Сырье еще в августе показало рост на 10–20% с начала года, логистика — на 30–35%, упаковка — на 10–15%. На цены также влияет рост ключевой ставки, дефицит кадров и проблемы с обслуживанием иностранного оборудования», — заявил Леонов, напомнив, что торговые сети также делают наценку, поэтому стоимость увеличилась более 70%.

В настоящее время в среднем за 1 килограмм сливочного масла на российском рынке можно отдать 1040,7 рублей. Эта цена на 20,4% больше, чем была в январе 2024 года. По словам Леонова, в оптовом сегменте цена одного килограмма сливочного масла держится на уровне 606,4 рублей.

Леонов считает, что рост цен в магазинах могут сдерживать сами торговые точки, уменьшая собственную наценку следом за поставщиками.

Ранее сообщалось, что по итогам года сливочное масло стало тем продуктом, который установил рекорд по подорожанию.