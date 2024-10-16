Цены на сливочное масло в ближайшее время могут вырасти еще на 3-4%

По данным сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр», за год сливочное масло в федеральных и региональных торговых сетях подорожало на 25,1%. Масло стало рекордсменом по подорожанию среди молочной продукции, сообщил РИАМО экономист, основатель сервиса «Ценозавр» Константин Калугин.

Если в октябре 2023 года 200-граммовую упаковку можно было купить в среднем за 211,7 рубля, то на сегодняшний день она стоит 264,9 рубля. При этом сейчас темпы подорожания несколько снизились, с начала сентября масло подорожало лишь на 0,8%.

Важно отметить, что речь идет именно о средней цене масла в торговых сетях, потому что можно найти продукт как за 134,99 рубля, так и за 419,99 рубля за 200 г.

«Сливочное масло в 2024 году стало рекордсменом по подорожанию среди молочной продукции», — подчеркивает Калугин.

Такой рост цен он связывает с рядом факторов.

Во-первых, с подорожанием основного сырья, молока, на 12% за год. Во-вторых, с недостаточным производством молочного жира, которого не хватает для закрытия потребностей рынка.

В-третьих — с возросшим потреблением продукта, вследствие чего растут цены из-за повышенного спроса. Свой вклад в рост стоимости сливочного масла могут также вносить логистика и увеличение наценки со стороны торговых сетей, отмечает эксперт.

«Бесконечно процесс подорожания масла продолжаться не может. Цены на него, которые за год уже выросли на целых 25,1%, рано или поздно должны как минимум зафиксироваться на существующей отметке. В ближайшее время цены на сливочное масло могут вырасти еще на 3-4%, однако к началу 2025 года стоимость продукции должна стабилизироваться и прекратить свой рост», — прогнозирует Калугин.

Ранее «Известия» сообщили, что в России могут ввести государственное регулирование цен на сливочное масло. У правительства страны есть право вмешаться в ситуацию, если 60 дней подряд рост цен на товар составляет 10% и более (исключение — сезонный фактор).