Нужно госрегулирование: сливочное масло подорожало в РФ на 18% с начала года

Государственное регулирование цен на сливочное масло могут ввести в России. Как заявили в Росстате, этот продукт подорожал на 8% за август и сентябрь, а с начала 2024 года его цена выросла почти на 18%, сообщает газета «Известия» .

При этом в октябре масло взлетело в цене еще на 1,6%. Теперь в ситуацию может вмешаться правительство: такое право у него возникает, если 60 дней подряд рост цен на товар составляет 10% и более (исключение — сезонный фактор).

На стремительный рост цен уже отреагировали в Госдуме. Вице-спикер Борис Чернышов в своем обращении на имя главы Минэкономразвития России Максима Решетникова попросил установить предельно допустимую розничную стоимость сливочного масла.

В ФАС уже анализируют обоснованность роста оптово-отпускной стоимости сливочного масла. Как выяснило ведомство, к подорожанию привело увеличение себестоимости производства данного товара, в том числе из-за роста затрат на закупку сырого молока и молочных жиров.