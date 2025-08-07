В Минэнерго рассказали о ценах на автомобильное топливо

сегодня в 05:10

Минэнерго: рост цен на бензин опережает инфляцию, но рынок стабилен

Российские автовладельцы продолжают ощущать рост цен на топливо — с начала года бензин подорожал на 4,9%, обогнав общую инфляцию в 4,37%., сообщает РБК .

«Ситуация остается под контролем, коммерческие запасы соответствуют сезонным нормам», — заявили в Минэнерго.

Особое беспокойство вызывает рекордная стоимость «Премиум-95», впервые превысившая 77 тысяч рублей за тонну 4 августа.

Ведомство объясняет текущую динамику «сезонными факторами».

«Нефтяные компании сократили экспортные поставки, перенаправив дополнительные объемы на внутренний рынок», — отметили в ведомстве.

Для стабилизации ситуации с 1 августа введен полный запрет на экспорт бензина, а ФАС готовится увеличить обязательную долю биржевых продаж с 15% до 17%.

«Особый акцент делаем на обеспечении аграриев дизтопливом в период уборочной кампании», — добавили в министерстве.

При этом на прошлой неделе Росстат впервые зафиксировал незначительное снижение средней цены на 0,02%, что власти называют «признаком нормализации».