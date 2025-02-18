В Минэкономразвития назвали причину роста цен в России

«Структурная трансформация идет, и в основе ее лежит внутренний спрос. Причем мы видим, что не все наши отрасли оказались готовы к росту спроса, и это выражается в том числе в росте цен», — сказал Решетников.

Он подчеркнул, что повышение стоимости молочной продукции, в частности сливочного масла, обусловлено изменением потребительских предпочтений населения в связи с ростом уровня доходов.

По словам министра, россияне стали больше покупать сыра и масла, однако для удовлетворения спроса сырого молока не хватает. Для увеличения производства молока нужно развивать животноводство и строить новые фермы, что требует значительных инвестиций.

Глава Минэкономразвития добавил, что в сфере туризма сегодня наблюдается аналогичная ситуация.

С начала февраля наблюдается падение доллара. Так, на наделе с 10 по 14 февраля курс американской валюты опускался ниже 90 рублей на бирже. Повлияет ли нынешнее укрепление курса рубля на цены в России, читайте в материале РИАМО.