В Минэкономразвития назвали причину роста цен в России
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Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что значительная часть инфляции в стране вызвана структурными изменениями потребления, сообщает RT.
«Структурная трансформация идет, и в основе ее лежит внутренний спрос. Причем мы видим, что не все наши отрасли оказались готовы к росту спроса, и это выражается в том числе в росте цен», — сказал Решетников.
Он подчеркнул, что повышение стоимости молочной продукции, в частности сливочного масла, обусловлено изменением потребительских предпочтений населения в связи с ростом уровня доходов.
По словам министра, россияне стали больше покупать сыра и масла, однако для удовлетворения спроса сырого молока не хватает. Для увеличения производства молока нужно развивать животноводство и строить новые фермы, что требует значительных инвестиций.
Глава Минэкономразвития добавил, что в сфере туризма сегодня наблюдается аналогичная ситуация.
С начала февраля наблюдается падение доллара. Так, на наделе с 10 по 14 февраля курс американской валюты опускался ниже 90 рублей на бирже. Повлияет ли нынешнее укрепление курса рубля на цены в России, читайте в материале РИАМО.