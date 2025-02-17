Рост цен в РФ не остановит даже укрепление рубля: чего ждать в 2025 году

Многие компании на протяжении последних трех лет заявляли, что падение курса рубля влияет на стоимость их продукции и мы, действительно, наблюдаем непрерывной рост цен, из-за множества факторов, включая обесценение российской валюты. Однако с начала февраля наблюдается падение доллара, причем, на наделе с 10 по 14 февраля курс американской валюты опускался ниже 90 рублей на бирже.

Цены на импортные товары могут снизиться на 5-8% в 2025 году

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Падение доллара по отношению к рублю может оказать положительное влияние на потребителей, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Укрепление рубля делает импортные товары дешевле для российских потребителей. Если компании, работающие на рынке, решат не увеличить свои наценки, это может привести к снижению цен на импортные товары, такие как электроника и одежда. Однако необходимо отметить, что если товары, куплены по курсу, который был 2-3 месяца назад, то цены на них останутся без изменений», — объясняет эксперт.

В целом, падение курса доллара будет способствовать снижению затрат на закупку иностранных товаров и комплектующих что может привести к снижению цен на них. Также важно отметить что цены формируются на основе спроса и предложения на товары и услуги: при снижении спроса цены будут постепенно снижаться, говорит Щербаченко.

«Возможно ожидать снижение цен на новые импортные товары в дальнейших закупках на 5-8%, исходя из снижения курса доллара на 8,43% за месяц», — резюмирует он.

При каких условиях снизятся цены в России В 2025 году

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Цены на товары и продукты могут снизиться, но только если падение доллара будет значительным и сохранится на длительный период, считает ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев. Курс валюты действительно влияет на стоимость многих товаров, особенно импортных, так как себестоимость их производства и логистики во многом зависит от закупок за границей. Однако бизнес, как правило, медленно реагирует на удешевление валюты, так как цены формируются не только под влиянием курсовых колебаний, но и с учетом инфляции, расходов на производство, логистику и спрос, поясняет он.

«На данный момент сложно сказать, насколько устойчивым окажется снижение доллара. Если ослабление валюты сохранится на длительное время, это может создать предпосылки для коррекции цен. Однако даже при таком сценарии снижение будет постепенным и затронет не все категории товаров» Игорь Расторгуев ведущий аналитик AMarkets

Он добавил, что в любом случае ожидать заметного удешевления продукции в ближайший месяц не стоит — экономические процессы требуют времени, и компании не спешат уменьшать цены после укрепления рубля.

Цены на импортные товары в 2025 году не снизятся

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Ожидать снижения цен на импортируемые товары не стоит, делится своим мнением профессор кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев. Для этого должны соблюдаться как минимум два условия, объясняет он. Во-первых, острая конкурентная среда производителей внутри страны. Во-вторых, доверие к валютной политике ЦБ РФ или четкие ориентиры с его стороны относительно курсовой политики управляемого плавания. Поскольку последнее отрицается Банком России с 2014 года, когда политика таргетирования валютного курса была заменена на политику таргетирования инфляции, то импортеры не имеют никаких гарантий относительно внезапного повышения курса доллара в ближайшее время и не будут понижать свои текущие рублевые цены, объясняет экономист.

«Ведь при внезапном росте доллара полученные рублевые доходы не позволят закупить новые партии импортируемой продукции в том же объеме, не говоря уже про сопутствующие расходы по кредитам», — комментирует Толкачев.

Рубль укрепится, инфляция замедлится, но цены не снизятся

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Рост цен в России продолжается, и это не тот процесс, который можно решить в одночасье, уверен эксперт компании «Сравни» Алексей Лоссан. Слабый рубль действительно является фактором инфляции, поскольку удорожание импорта приводит к росту себестоимости товаров. Однако даже если курс рубля укрепится, это лишь замедлит инфляцию, но не приведет к снижению цен, полагает он.

«Дефляция, то есть падение цен, — крайне опасное явление для экономики, так как она сдерживает инвестиции и потребление, что может привести к экономическому спаду. В то время как умеренная инфляция (1–3% в год) стимулирует экономический рост, дефляция приводит к снижению спроса. При дефляции потребители начинают откладывать покупки, ожидая, что товары станут еще дешевле в будущем. Это приводит к снижению спроса, что, в свою очередь, вынуждает производителей сокращать производство. Например, если цена на автомобиль снижается, потенциальные покупатели могут решить подождать, пока цена упадет ещё больше. Это создает замкнутый круг: снижение спроса → снижение производства → снижение доходов → дальнейшее снижение спроса», — объясняет Лоссан.

Компании не спешат пересматривать цены вниз даже при укреплении рубля: во-первых, у них сохраняются высокие издержки, во-вторых, присутствует эффект запаздывания, говорит эксперт. По его мнению, в результате, несмотря на укрепление курса, цены могут лишь стабилизироваться, но не снизиться.