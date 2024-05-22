В Кремле назвали экспроприацией любой вариант изъятия средств России в ЕС

«Они осторожничают, они видят потенциальную опасность таких решений и понимают опасность для них потенциальных последствий, которые неизбежны, поэтому пошли по урезанному варианту», — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что урезанный вариант является не чем иным, как экспроприацией.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что Кремль оценит решение Евросоюза о замороженных активах Банка России и примет ответные меры, которые будут лучшим образом соответствовать интересам государства.

Накануне в Евросоюзе одобрили использование доходов от замороженных активов ЦБ России для помощи Украине. Изначально западные политики обсуждали использование замороженных активов лишь для восстановления Украины, однако после принятого решения 90% из замороженных средств пойдет на содержание ВСУ.