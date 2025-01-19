В Китае открылся IV фестиваль «Сделано в России»
120 российских компаний участвуют в фестивале «Сделано в России» в КНР
120 российских компаний участвуют в фестивале «Сделано в России» в китайском городе Шэньяне, сообщает ТАСС.
В мероприятии участвуют более 120 российских компаний из 43 регионов РФ. Предприятия представили продукты питания, напитки, косметику, сувениры.
Здесь также проводят переговоры с китайскими представителями бизнеса.
Для посетителей фестиваля проведут мастер-классы, покажут фильмы, картины и балет «Щелкунчик».
Ранее подобное мероприятие проводили в ноябре 2024 года.