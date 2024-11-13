сегодня в 18:49

Кондитерская фабрика Подмосковья представила свою продукцию в Китае

С 11 по 17 ноября в городе Чэнду, провинции Сычуань КНР, проходит фестиваль-ярмарка «Сделано в России», организованная Российским экспортным центром (группа ВЭБ.РФ). Под национальным брендом более 100 компаний из 40 регионов страны представляют продукцию собственного производства, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В экспозиции принимают участие представители подмосковной кондитерской фабрики «Волшебница». На стенде компании посетители выставки могут продегустировать и приобрести конфеты «Ассорти» со вкусом соленой карамели, французского пралине, пломбира, «Трюфель», фрукты в шоколаде и другие сладкие изделия.

Фестиваль-ярмарка проходит у Храма Ухоу, рядом с пешеходной улицей Цзиньли. Для заинтересованных компаний с китайской стороны — это возможность провести деловые встречи с участниками экспозиции и обсудить перспективы сотрудничества.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.