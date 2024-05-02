В Казахстане приняли закон о транзите российской нефти в Китай

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Парламент Казахстана принял закон о транспортировке российской нефти в Китай

Парламент Казахстана принял закон о ратификации протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с РФ о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию республики в Китай. Документ был принят в июне 2023 года в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС .

«Казахстанская сторона будет облагать услуги по транспортировке нефти по указанным в соглашении маршрутам налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке», — говорится в сообщении.

Данный протокол продлевает срок действия соглашения до 2034 года. Документ предусматривает долгосрочную транспортировку российской нефти в объеме 10 млн тонн ежегодно.

Согласно поправкам, запланировано включение второго участка трубопровода Туймазы — Омск — Новосибирск-2 (ТОН-2). За 10 лет власти Казахстана ожидают прибыль в размере более 1,7 млрд долларов.

Ранее стало известно, что РФ нарастила морской экспорт нефти до годового максимума. Отечественные нефтяные компании продолжают реализовывать нефть и хорошо зарабатывать, несмотря на санкции.