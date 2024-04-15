РФ нарастила морской экспорт нефти до годового максимума

Морской экспорт нефти из РФ в марте достиг 3,8 млн баррелей в сутки

Отечественные нефтяные компании продолжают реализовывать нефть, а также хорошо зарабатывать, несмотря на введенные санкции, сообщает РИА Новости .

В прошлом месяце морской экспорт почти достиг годового максимума, стоимость российских сортов "черного золота" сейчас намного выше установленного потолка, нефтегазовая выручка РФ увеличилась на 80%.

Таким образом, цель США и G7 — лишить Россию доходов от продажи сырья —не была достигнута.

По данным платформы сырьевой аналитики Kpler, среднесуточный экспорт нефти из РФ морским путем в марте составил 3,8 млн баррелей. Это максимальный показатель с мая прошлого года (3,9 млн баррелей). В годовом выражении показатель вырос на 5%. В январе было экспортировано 3,5 млн баррелей, в феврале — 3,3 млн баррелей.

Как пишет Bloomberg, валовая стоимость поставок из России поднялась до пятимесячного максимума — с 1,75 до 1,9 млрд долларов. Страна зарабатывала за неделю на морском экспорте "черного золота" в прошлом месяце в среднем на 110 млн долларов больше — 1,74 млрд долларов.