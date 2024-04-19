В Калининграде потратят почти 14 млн руб на подсветку кирхи Королевы Луизы

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Власти Калининграда предлагают около 13,9 млн рублей исполнителю, который установит декоративное освещение для кирхи Королевы Луизы. Предлагаемая сумма может быть снижена во время торгов, сообщает Агентство Бизнес Новостей со ссылкой на портал госзакупок.

Судя по контракту, подсветку кирхи Королевы Луизы должны установить не позднее 30 сентября 2024 года. Все основные работы по проекту, в свою очередь, должны быть завершены уже к концу будущего лета.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 апреля. Компания, победившая в тендере, должны быть объявлена 2 мая.

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