Назван топ городов для отдыха на майских праздниках

В топе городов, куда жители страны собираются поехать на майские каникулы, оказались Калининград, Сочи, Санкт-Петербург, Москва. Россияне все больше предпочитают внутренние направления для отдыха, сообщила РИАМО заведующая кафедрой иностранных языков факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала Президентской академии Алла Гончар.

«Какие популярные направления отдыха выбирают туристы во время майских праздников? В топе городов, куда жители страны собираются поехать на майские каникулы, оказались Калининград, Сочи, Санкт-Петербург, Москва, курорты КавМинВод. Из зарубежных направлений путешественники выбирают Беларусь, Азербайджан», — сказала Гончар.

Она добавила, что данные показатели говорят о том, что россияне все больше предпочитают внутренние направления и страны ближнего зарубежья.

«Перед майскими праздниками наблюдается увеличение спроса на туристические услуги, особенно на отдых за городом и в природных зонах. Путешественники могут отдавать предпочтение открытым и просторным местам, таким как национальные парки, пляжи, горные курорты и сельские районы, где они могут легче поддерживать социальное дистанцирование», — отметила эксперт.

Гончар предположила, что возможно увеличится спрос на альтернативные виды отдыха, такие как кемпинг, пикники, автопутешествия и экологические туры, которые предлагают более изолированные и безопасные опции.

«Стоит отметить, что оптимизация затрат во время майских праздников может быть ключом к более доступному и приятному путешествию. Бронирование билетов на транспорт и отели заранее обычно позволяет сэкономить деньги, так как цены могут быть ниже, чем ближе к дате поездки. Сравнивание цен на различные варианты транспорта и различные варианты размещения помогут снизить затраты», — рассказала специалист.

Она заключила, что иногда даже небольшое изменение маршрута или времени может привести к существенной экономии.