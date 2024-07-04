В июле ключевая ставка ЦБ может повыситься с 16% до 18%

Центробанк России допустил повышение ключевой ставки до 18% уже в июле

Заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин сообщил, что уже 26 июля на заседании совета директоров ЦБ будет рассматриваться вопрос о повышении ключевой ставки, он допустил, что скачок может составить 2 процентных пункта — с 16% до 18%, сообщает «Коммерсант» .

Согласно прогнозам, в июле годовая инфляция достигнет своего пика. Ее снижение начнется только с сентября. Именно поэтому остро встает вопрос повышения ключевой ставки.

Центробанк рассчитывает, что к середине 2025 года, несмотря ни на что, удастся вернуться к целевому показателю инфляции в 4%. Заботкин отметил, что экономика России развивается высокими темпами и все это сопровождается такой же высокой инфляцией. Поэтому для сохранения стабильности стране требуется жесткая денежно-кредитная политика.

Ранее сообщалось, что Сбербанк повысил ставки по ипотеке. Изменения вступили в силу со 2 июля и коснутся в том числе программ с государственной поддержкой.