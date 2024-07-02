Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 1,3 процентного пункта с 2 июля

С 2 июля Сбербанк повышает ставки по базовым ипотечным программам на 1,3 процентного пункта (п.п.), эти изменения не коснутся программ с господдержкой, сообщает « Интерфакс ».

В начале июня Сбербанк уже повышал ставки по ипотеке на 1,5 п. п. В июле эта ситуация повторилась. Теперь они поднялись на 1,3 п. п.

Такое решение организация приняла в связи с ростом доходности ОФЗ (облигации федерального займа) на фоне высокой ключевой ставки Банка России. При этом отмечается, что по ранее подписанным кредитным договорам размер ставки не изменится. Также изменения не коснутся программ с господдержкой.

Минимальные ставки по ипотеке на новостройки, «вторичку», строительство дома и по программе рефинансирования вырастут с 18,2% до 19,5%.

Минимальная ставка по ипотеке на гараж, машино-место или кладовую будет составлять от 20%, на коммерческую ипотеку — от 21%, на загородную недвижимость и землю — от 19,8%, на военную ипотеку — от 18,9%.

Ранее стала известна сумма, которую необходимо зарабатывать москвичу, чтобы получить ипотеку. Жителю столицы рекомендуется зарабатывать не менее 233 тыс. рублей для приобретения жилья.