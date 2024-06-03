В Госдуму внесли бюджетный пакет с поправками в Налоговый кодекс

Глава комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Андрей Макаров рассказал, что в ближайшие 30 дней Госдума рассмотрит бюджетный пакет, который включает поправки в Налоговый кодекс России, сообщает РИА Новости .

По его словам, депутаты проведут встречи с экспертами, чтобы обсудить документы, внести правки и дополнения. В обсуждениях также примут участие бизнес-объединения регионов и муниципалитетов. Парламентарий подчеркнул, что пакет вносит изменения и в закон о бюджете на текущий год.

«Одновременно вносятся изменения в Бюджетный кодекс, в закон о ежегодной выплате работающим родителям, изменяется закон о пенсионном обеспечении военнослужащих, совершенствуется налоговая система», — рассказал Макаров.

Пакет включает в себя пять законопроектов. На их рассмотрение у Госдумы есть 30 дней. Депутат подчеркнул, что все заседания по этому вопросу будут транслировать в Сети. Процесс пройдет максимально открыто для общества.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал о деталях новой налоговой системы, которая может вступить в законную силу в стране уже в следующем году. Он также отметил, что граждане вряд ли будут нарушать закон и подвергать себя уголовной ответственности из-за несущественной нагрузки по налогам.