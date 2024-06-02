Силуанов рассказал о деталях законопроекта о новой налоговой системе в РФ

Силуанов: новая налоговая система в России может заработать уже в 2025 году

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал о деталях новой налоговой системы, которая может вступить в законную силу в стране уже в следующем году, сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале .

Зарубин попросил Силуанова рассказать о деталях новой налоговой системе и не боятся ли власти, что она только спровоцирует попытки россиян увернуться от уплаты повышенных налогов.

«Дополнительному объему налогообложения будет подлежать только разница (дохода - ред.). Если вы получаете не 200 тысяч рублей, а 250 тысяч рублей, то 200 тысяч рублей будут облагаться по-прежнему по ставке 13%, а 50 тысяч рублей — добавятся только два пункта — 15%. В этом плане, мне кажется, не существенная нагрузка на население», — прокомментировал предстоящие нововведения Силуанов.

По словам министра, новая система может быть утверждена и законодательно закреплена уже в следующем году. Силуанов считает, что российские граждане вряд ли будут нарушать закон и подвергать себя уголовной ответственности из-за несущественной нагрузки по налогам.

Ранее в России Кабмин одобрил проект по обновлению налоговой системы. Далее нововведения будут рассматривать уже в Госдуме.