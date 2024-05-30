Кабмин одобрил пакет поправок по совершенствованию налоговой системы

Пакет законопроектов включает в себя поправки в закон о бюджете на этот год и плановые периоды 2025 и 2026 годов. Также в документах есть поправки в Бюджетный и Налоговый кодексы.

Нововведения вступят в законную силу с 1 января 2025 года. Среди них — разница в налоге в зависимости от уровня дохода. Ставка останется прежней для лиц с доходом до 2,4 млн рублей в год, для остальных она вырастет. Нововведения не касаются выплат участникам спецоперации.

Налог на прибыль для предпринимательства вырастет на 5% — до 25%. При этом придется отказаться от оборотных сборов.

Ранее больше половины россиян (52%) заявили, что готовы платить НДФЛ от 15%, если их доход составит от 5 млн рублей в год. Большинство (52%) участников исследования выразили опасения, что их заработки могут уменьшиться после повышения налогов в России.