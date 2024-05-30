Опрос: 52% россиян согласны платить НДФЛ от 15% при годовом доходе в 5 млн руб

Больше половины россиян (52%) заявили, что готовы платить НДФЛ от 15%, если их доход составит от 5 млн рублей в год, сообщает Газета.ru .

Такой ответ граждане дали в ходе опроса финмаркетплейса «Выберу.ру» на тему, какой размер годового жалованья они считают справедливым для оплаты повышенного налога.

Практически треть (31%) опрошенных заявила, что готова платить НДФЛ от 15%, если годовой доход составит 2,5 млн рублей. В свою очередь, 17% респондентов утверждают, что повышенную ставку справедливо платить, если гражданин получает в год около 1 млн рублей.

Большинство (52%) участников исследования выразили опасения, что их заработки могут уменьшиться после повышения налогов в России. Предположения о том, что нынешний заработок останется неизменным даже после повышения налогов, высказали 39% респондентов.