В Госдуме предложили ввести период «охлаждения» при взятии кредита

В Госдуме предложили ввести «три дня на раздумье» для заемщиков. Соответствующее обращение заместитель главы думской фракции «Новые люди» Александр Демин направил в адрес председателя Центробанка Эльвире Набиуллиной, пишет РИА Новости .

Предполагается, что человек сможет получить средства от банка через три дня после того, как подпишет кредитный договор при повторном подтверждении. У него будет право отказаться от подписания договора в любой момент в период охлаждения.

По мнению автора инициативы, это позволит заемщикам более осознанно подходить к принятию финансовых решений и снизит число импульсивно взятых кредитов, а также сократит темпы роста кредитования, что в свою очередь повлияет на снижение инфляционного давления на экономику.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще допускать просрочки по ипотечным кредитам. За последние 12 месяцев общий объем задолженности, превышающей три месяца, увеличился на 37% и достиг рекордного значения 136 млрд рублей.