Эксперты ответили, грозит ли России ипотечный пузырь

Россияне стали чаще допускать просрочки по ипотечным кредитам. За последние двенадцать месяцев общий объем задолженности, превышающей три месяца, увеличился на 37% и достиг рекордного значения 136 миллиардов рублей, согласно информации от «Скоринг Бюро». В последние годы множество людей активно оформляли кредиты на жилье, даже под высокие процентные ставки, в надежде на последующее рефинансирование. Однако сейчас ключевая ставка еще выше, и подобные задолженности начинают «вызревать», пояснили эксперты и обсудили вопрос о рисках ипотечного пузыря, сообщает газета «Известия» .

Начальный сигнал о трудностях

Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский отметил, что, учитывая резко возросшие процентные ставки по рыночной ипотеке, существует вероятность увеличения проблемной задолженности из-за возросших расходов на обслуживание новых займов.

Автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский заявил, что текущий высокий уровень просроченных платежей является лишь начальным сигналом возможных трудностей. По его словам, есть высокая вероятность, что сегодняшние 136 миллиардов рублей просрочки могут увеличиться как минимум до 200 миллиардов в следующем году.

Однако, согласно оценкам ЦБ, на данный момент доля просроченных жилищных кредитов остается на низком уровне — она составляет менее 0,5% от общего объема банковского портфеля на начало осени 2024 года. Говорить о возможном ипотечном пузыре на данный момент рано, подытожил Путиловский.

Риски для заемщиков

Если заемщик не погашает кредит более 90 дней, это значительно повышает риск того, что он больше не будет выполнять свои обязательства, заметила Полина Гусятникова, партнер юридической фирмы PG Partners. В таких случаях банк может обратиться в суд для взыскания долга.

В худшем сценарии клиент рискует потерять жилье. Однако существует исключение: если непогашенная сумма составляет менее 5%, то банк не сможет изъять квартиру. Ситуация с задолженностью предполагает, что в ближайшем будущем следует ожидать появления на рынке большого количества ипотечных квартир. Некоторые из них будут продавать сами банки, другие — заемщики, стремящиеся продать свою недвижимость по более высокой цене, дополнила эксперт.

Ситуация на рынке недвижимости

Согласно данным «Скоринг Бюро», в сентябре объем выданных банками ипотек составил 332 миллиарда рублей. Это лишь немного уступает показателям предыдущих месяцев (в августе и в июле было выдано 354 миллиарда и 303 миллиарда рублей соответственно). При этом стоит отметить, что процентные ставки по рыночным ипотечным программам значительно возросли в это время, следуя за увеличением ключевой ставки (в июле она составляла 16%, а к октябрю поднялась до 21%).

С учетом постепенного завершения оставшихся льготных программ, введения строгих регуляторных мер и повышенных ставок по рыночной ипотеке, а также растущей ключевой ставки, ожидается дальнейшее «проседание» на рынке, отметил Вячеслав Путиловский. Алексей Кричевский оценил, что объем кредитования упадет по меньшей мере до 250 миллиардов рублей в месяц — это лишь вопрос времени.