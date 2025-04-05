В Госдуме предложили стабилизировать рубль и поддержать банковскую систему

Стабильность курса рубля, согласованные шаги между Минфином и Центробанком, превентивное увеличение регулятором поддержки банков в момент уменьшения объема временно размещаемых в банках бюджетных денег помогут улучшению экономики на фоне дорогостоящих кредитов. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.

«Когда рубль становится слишком крепким, это может ударить по бюджету», — отметил он.

Эксперты считают, что укрепление курса даже на рубль уменьшает доходы бюджета на около 150 млрд рублей. Это случается из-за того, что выручка от экспорта снижается, а траты на обслуживание госдолга и помощь в рамках льготных кредитов увеличиваются.

Гаврилов отметил, что российская национальная валюта должна быть более стабильной. Этого можно добиться, если правительство вместе с ЦБ РФ начнут координировать общие действия.

Еще, когда уменьшается объем временно размещаемых в банках бюджетных средств и Центробанк замечает, что на рынке оказывается меньшее количество свободных денег, он должен заранее нарастить объем кредитной поддержки для банков.

Это даст возможность не допустить лишнего роста ставок и обеспечить более высокую доступность кредитов, отметил депутат.