В Павловском Посаде провели 29-й пробег памяти Василия Чижова

Бегуны из восьми городов приняли участие в 29-м легкоатлетическом пробеге-гандикапе памяти тренера Василия Васильевича Чижова. Соревнования прошли 3 октября на стадионе «Ленский» в Павловском Посаде, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На старт пробега памяти Василия Васильевича Чижова вышли спортсмены из Москвы, Владимира и других подмосковных населенных пунктов. Участники соревновались на дистанциях 10 км, 5 км, 800 и 400 метров.

Пробег объединил бегунов разных возрастов — от самых юных до спортсменов с многолетним стажем. Некоторые участники пришли семьями. Опытные бегуны поддерживали новичков и давали им фору в рамках соревнований с гандикапом.

После забегов наградили всех участников. Победителей определили в разных возрастных категориях и на разных дистанциях. Церемония прошла при большом числе зрителей и спортсменов. Организаторы и жители города поблагодарили бегунов за приверженность здоровому образу жизни и спортивным традициям.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.