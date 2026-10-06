Больница Воскресенска получила новый аппарат для гемодиализа

Воскресенская больница получила аппарат для экстракорпоральной детоксикации и заместительной почечной терапии. Оборудование закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ГБУЗ МО «Воскресенская больница» по адресу: Больничный проезд, зд. 1, к. 6 поступил аппарат для экстракорпоральной детоксикации и заместительной почечной терапии. Оборудование закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

Аппарат временно берет на себя функции почек и очищает кровь пациента вне организма. Он жизненно необходим, когда почки не справляются с удалением токсинов, продуктов обмена или избытка жидкости.

Для получения процедуры гемодиализа или консультации нефролога необходимо направление от лечащего врача.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.