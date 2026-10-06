Футболисты «СШОР Химки» одержали две победы над «Арсеналом» в Туле

Команды «СШОР по футболу» из Химок 5 октября выиграли оба матча против тульского «Арсенала» в 29-м туре Юношеской футбольной лиги Центр. До завершения турнира остается один тур, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Команда «СШОР Химки» 2011 года рождения под руководством Дениса Киселева победила тульский «Арсенал» со счетом 4:2. Результат позволил химчанам продолжить борьбу за место в призовой тройке.

Футболисты 2010 года рождения, которых тренирует Виталий Кулев, выиграли со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Руслан Марданов. Обе встречи прошли 5 октября в Туле в рамках 29-го тура Юношеской футбольной лиги Центр.

Заключительный, 30-й тур состоится 10 октября на домашнем поле спортивного комплекса «Новые Химки». Обе команды встретятся с футбольной академией Смоленской области. После этих матчей будет сформирована итоговая таблица турнира.

Канал администрации Химок в MAX: https://max.ru/gohimkiadm

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.