Мишустин раскрыл масштаб цифровой экономики России: 21 трлн рублей

Совокупный оборот российских цифровых компаний по итогам прошлого года превысил 21 трлн рублей, увеличившись почти на 20%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на главной пленарной сессии форума «Цифровые решения».

По словам Мишустина, цифровая отрасль продолжает активно развиваться, одновременно расширяется технологическая и вычислительная инфраструктура страны. В частности, за последние шесть лет стандартом мобильной связи LTE были обеспечены жители 8 тыс. малых населенных пунктов.

Продолжается и строительство центров обработки данных. Сейчас в России реализуются проекты по созданию 42 ЦОДов, а общий объем инвестиций в них превышает 280 млрд рублей.

Отдельное внимание правительство уделяет технологической независимости. Объекты критически значимой информационной инфраструктуры планируется переводить на отечественное программное обеспечение.

Мишустин также сообщил о подготовке правил применения национальных технологий искусственного интеллекта. Правительство будет определять случаи, когда использование только суверенных или национальных фундаментальных моделей станет обязательным. При этом для бизнеса предусмотрят переходный период, чтобы компании смогли подготовиться к внедрению новых технологий.

Еще одним направлением работы станет развитие автономных систем и цифровых платформ. По поручению президента правительство уже приступило к разработке соответствующих стратегий. В кабмине рассчитывают, что в этой работе примут активное участие представители бизнеса и эксперты.

Премьер также рассказал о результатах борьбы с киберпреступностью. После подготовки и принятия поправок в законодательство количество таких преступлений за восемь месяцев текущего года сократилось почти на треть.

О том, чтобы цифровая среда была удобной и современной, заботится нацпроект «Экономика данных». Он позволяет получать цифровые навыки и превращать идеи в готовые решения, а также защищать пользователей от киберугроз. Если вам прислали фишинговую ссылку или вы нашли сайт мошенников, смело жалуйтесь через портал Госуслуг. Благодаря таким обращениям уже заблокировано более 200 тыс. опасных страниц.

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