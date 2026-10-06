Зяблики, чижики, щеглы: на рынке в Саратове незаконно торгуют лесными птицами

Жительница Саратова с ником _martynova_m рассказала в соцсетях о незаконной продаже лесных птиц на городском рынке. По ее словам, она точно видела зарянку, лазоревку, щегла, зяблика, овсянку, чижа и поползня, других птиц опознать не удалось.

Девушка сняла видео, на котором видно, как продавцы развесили птиц в маленьких клетках вдоль забора. Птицы отчаянно бились об решетку и чирикали наперебой.

Продавцов было много, у одного имелось разрешение на вылов 10 птиц, у остальных, как утверждает автор публикации, его не было. В итоге жительница Саратова вызвала полицию, ждала ее три часа, но стражи порядка так и не приехали. За это время местные жители купили несколько птиц, а в те же клетки из машин подсаживали новых особей.

Автор публикации надеется, что огласка в интернете поможет закрыть нелегальный бизнес и спасти птиц, оказавшихся в неволе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.