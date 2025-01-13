В Госдуме предложили распределить между россиянами доход от экспорта нефти

Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Анжелика Глазкова предложила создать Фонд социальной справедливости для распределения части доходов от экспорта нефти и газа среди граждан, сообщает «Парламентская газета» .

Законопроект был внесен в Госдуму 13 января. Согласно документу, организация должна начать работу с 1 января 2026 года. На ее счет будут направлять 15 и более процентов из Фонда национального благосостояния. Затем россияне будут получать природную ренту равными долями от продажи энергоресурсов.

Право на доход получат граждане с трудовым стажем не менее 15 лет. Для получения природной ренты нужно будет открыть спецсчет в банке с государственным контрольным пакетом акций.

Фонд будет возглавлять председатель правления, назначаемый Госдумой на 5 лет по представлению президента страны. Работу фонда будет контролировать наблюдательный совет.

Ранее в администрации президента США Джо Байдена выразили надежду, что новые санкции ударят по курсу рубля и снизят доходы России от экспорта нефти.