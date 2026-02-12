В Госдуме ожидают снижения ставки ЦБ в пятницу

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что ЦБ на фоне снижения инфляции снизит ключевую ставку на заседании в пятницу на 0,5 п. п. — до 15,5%, сообщает РИА Новости .

«Я обратил внимание, что инфляция начала, по последним данным снижаться. Все-таки тот рост цен, который в январе происходил, — он связан только с разовым влиянием налоговых решений. И эти решения себя исчерпают уже в следующие месяцы. Ну и соответственно, с моей точки зрения, у Центрального Банка есть возможность снизить ключевую ставку на полпроцента», — отметил он.

Аксаков добавил, что это небольшое снижение, однако оно может подтвердить, что линия на смягчение денежно-кредитной политики связана прежде всего с инфляционными процессами, и она продолжается.

Заседание ЦБ по ключевой ставке пройдет в пятницу, 13 февраля.

Несмотря на охлаждение экономики в 2025 году, рост инфляции в январе 2026 вкупе с ростом кредита не дают ЦБ сильных аргументов для снижения ставки на февральском заседании, сообщил ранее РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Наиболее вероятным сценарием при прочих равных выглядит то, что ЦБ возьмет паузу в феврале и оставит ставку на уровне 16% с ужесточением риторики, считает эксперт.

