Почему ЦБ РФ не снизит ставку в феврале 2026: прогноз от эксперта банка

Несмотря на охлаждение экономики в 2025 году, рост инфляции в январе 2026 вкупе с ростом кредита не дают ЦБ сильных аргументов для снижения ставки на февральском заседании, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Наиболее вероятным сценарием при прочих равных выглядит то, что ЦБ возьмет паузу в феврале и оставит ставку на уровне 16% с ужесточением риторики, считает эксперт.

По его словам, коррекция кредитно-депозитных ставок в сторону снижения приостановится с поправкой на конкурентную среду.

«Решение регулятора оставить ставку неизменной однозначно выступает фактором поддержки рубля, поэтому особых движений мы здесь не ожидаем. Курс национальной валюты будет определяться преимущественно экспортно-импортным балансом, продажами валюты по бюджетному правилу. При этом возможна повышенная волатильность рубля на фоне свежих новостей по геополитике», — отметил Тимошенко.

Мартовское решение по ставке будет основываться на статистике по инфляции за февраль и сейчас сложно делать прогнозы, говорит он. Если инфляционные ожидания пойдут на спад и этот тренд будет признан устойчивым, то есть вероятность возвращения ЦБ к политике постепенного смягчения ДКП, добавляет финансист.

