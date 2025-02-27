В Госдуме назвали цветы к 8 марта важной частью экономики

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Повысить пошлины на импортные цветы предложили в Госдуме

Повысить пошлины на импортные цветы до 2% и снизить налоговую нагрузку на отечественные растения до 10% предложили в Госдуме, сообщает РИА Новости.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев считает, что мера поможет ответственному производителю цветов.

Сейчас доля импорта цветов в Россию составляет 70–80%, большая часть растений ввозится из недружественных Нидерландов, утверждает парламентарий.

«Цветы — это не только красота, но и важная часть экономики. Поэтому мы должны дать шанс российским производителям», — указано в письме депутата в Минсельхоз.

Ранее сообщалось о резком повышении спроса на цветы в России накануне 8 марта.