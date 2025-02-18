Спрос на цветы в России увеличился на 84% перед праздниками

В России зафиксировано значительное увеличение продаж в цветочном секторе перед праздниками. Об этом говорится в исследовании, проведенном специалистами маркетплейса Flowwow совместно с платежной системой ЮMoney.

Средняя сумма покупки достигла 5 090 рублей, что на 13% превышает предыдущие показатели. В первой половине февраля количество клиентов увеличилось на 82%, а число совершенных покупок выросло на 84% по сравнению с январским периодом.

В тренде оказались изысканные цветочные композиции, где главными фаворитами стали пионовидные розы, элегантные орхидеи, пышные гортензии и яркие красные тюльпаны. При сопоставлении с аналогичным периодом 2024 года наблюдается 10-процентный рост оборота, хотя количество транзакций незначительно снизилось — на 4%, при этом средний чек увеличился на 15%.

Что покупали чаще

В День всех влюбленных 2025 года покупатели отдавали предпочтение цветочным композициям в коробках, монобукетам и авторским работам флористов. Особой популярностью пользовались композиции из орхидей в сочетании с гипсофилой, букеты из пионовидных роз с диантусами, а также однотонные композиции из красных тюльпанов. Эустомы, кустовые розы и гортензии также пользовались повышенным спросом у покупателей.

Наибольший рост наблюдался в сегменте авторских букетов — оборот вырос на 80%, а средний чек достиг 4 247 рублей, увеличившись на 16%. Монобукеты также интересовали покупателей больше, чем обычно. Рост оборота составил 72%, а средний чек поднялся на 19%, достигнув 4 147 рублей.

В преддверии праздника покупатели активно приобретали не только цветочные композиции. В канун праздников также на 172% увеличились продажи клубники в шоколадном покрытии, а интерес к бенто-тортам вырос на 55%. Спрос на воздушные шары поднялся почти вдвое, показав рост в 99%. Плюшевые игрушки также пользовались популярностью, их продажи возросли на 23%.

Особого внимания заслуживает дубайский шоколад, который неожиданно вышел в лидеры продаж. Этот премиальный продукт стоимостью около 1 637 рублей за плитку обошел традиционные сладости — макаруны и капкейки. Покупатели выбирают его как в качестве дополнения к цветочным букетам, так и в виде самостоятельного подарка, привлеченные его уникальными вкусовыми характеристиками.

Традиционные розы и тюльпаны останутся самыми популярными цветами в преддверии женского праздника. Эксперты прогнозируют двукратное увеличение цветочного спроса к 8 Марта.