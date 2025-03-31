В Госдуме допустили повышение пенсионного возраста до 70 лет и выше

Замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин предположил, что действия Минздрава могут говорить о подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет и выше, сообщает радиостанция «Говорит Москва» .

Депутат объяснил, что фиксируется рост инфантилизации населения, когда «человек в 40 лет выглядит ребенком». Он считает, что в этом плане увеличение возраста молодежи оправдано. Однако он указывает на то, что болезни молодеют, и даже инфаркт в 30 лет «не является чем-то новым».

Делягин утверждает, что с точки зрения состояния организма возраст молодежи в РФ стоило бы даже уменьшить, но речь идет о политической составляющей. Депутат не исключает того, что после повышения пенсионного возраста (до 60 лет — для женщин, до 65 лет — для мужчин –ред.) работа в этом направлении продолжится. В итоге может произойти так, что пенсионный возраст повысят еще больше — до 70 и более. Делягин не исключает, что Минздрав может вести подготовку к этому.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поддержал идею увеличения возраста молодежи до 44 лет. Эта инициатива ВОЗ. Сейчас, согласно закону, этот возраст в РФ — от 14 до 35 лет.

Между тем эту идею раскритиковал адвокат Андрей Алешкин. По его мнению, такие возрастные рамки не соответствуют российской действительности.