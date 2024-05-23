В «Газпроме» предложили не платить дивиденды за 2023 год

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Совет директоров «Газпрома» отказался от выплаты дивидендов за 2023 год

Совет директоров «Газпрома» рекомендовал акционерам не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам деятельности компании в прошлом году. Окончательное решение будет принято на собрании 28 июня, сообщает РБК .

18 мая российское правительство поручило Минфину, Минэнерго и Росимуществу не предусматривать выплату дивидендов компанией за 2023 год при подготовке проектов директив для участия в совете директоров «Газпрома». На данное распоряжение ценные бумаги отреагировали резким падением.

В 2023 году компания впервые за 25 лет отчиталась об убытке по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Убыток «Газпрома» составил 629 млрд рулей. Прошлый убыток компании по МСФО был зафиксирован в 1999 году.

Собрание акционеров примет итоговое решение 28 июня. При этом основным акционером «Газпрома» является государство. Под контролем правительства находится 50,23% акций.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что «Газпром» может лишиться важного клиента в Европе. Австрия находится под угрозой лишения российского газа из-за возможной остановки платежей для крупной энергетической компании.