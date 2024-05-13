В Европе вдвое нарастили импорт российских удобрений

Импорт удобрений из России в ЕС достиг максимума. Европа становится все более зависимой от отечественных удобрений, как ранее это произошло с газом, сообщает газета «Известия».

Издание The Financial Times опубликовало данные Евростата, согласно которым в июне прошлого года Евросоюз импортировал из РФ в 2 раза больше удобрений, чем в 2022 году. Сейчас импорт российских удобрений находится на рекордном уровне и составляет 1/3 от общего импорта.

С февраля 2022 года введенные против России санкции ограничили доступность природного газа. Именно он является основным источником азотных удобрений. Помимо того, их выпуск в ЕС сократился в 2022 году и не восстановился. Это связано с высокими ценами на производство. Российские цены на некоторые компоненты оказались ниже их себестоимости в Европе.

Фермеры в некоторых государствах перестали использовать удобрения, что снизило урожайность и усугубило продовольственный кризис. После падения цен на природный газ упали также цены на удобрения.

Кроме того, российские власти продлили квоту в 19,7 млн т на экспорт минеральных удобрений до 30 ноября этого года.