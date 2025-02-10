В Европе цена мартовских фьючерсов на газ выросла на 4,1%

На фоне похолодания в Северо-Западной Европе стоимость газа достигла двухлетнего рекорда, увеличившись на 4,1% до €58,75 за 1 МВт·ч. Запасы в хранилищах упали до 49%, что вызывает беспокойство у экспертов компании Global Risk Management, сообщает «Царьград» .

Как отмечает Bloomberg, котировки газа на европейских биржах достигли наивысшего уровня за два года из-за возросшего спроса, вызванного холодной погодой в регионе. В понедельник, 10 февраля, цена мартовских фьючерсов на газ выросла на 4,1% и составила €58,75 за 1 МВт·ч, что является максимальной отметкой с февраля 2023 года.

По информации агентства, страны Северо-Западной Европы готовятся к предстоящим морозам, что может спровоцировать дополнительный рост цен на газ. Увеличенное потребление энергии способствовало снижению запасов в подземных хранилищах, которые находятся на исторически низком уровне для этого времени года с момента энергокризиса 2022 года.

На текущий момент хранилища заполнены лишь на 49%, в то время как в начале февраля 2023 года этот показатель составлял 67%.

Эксперт Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен прогнозирует, что к весне запасы газа в ЕС станут «на очень низком уровне». Информация будет обновляться по мере поступления новых данных.