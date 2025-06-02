В экономике России сохраняется общее инфляционное давление

В ближайшие месяцы рост цен на продукты в России будет зависеть от целого ряда макроэкономических факторов, заявил РИАМО основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

Несмотря на то, что пик инфляции, по предварительным данным, остался позади в апреле, общее инфляционное давление в экономике сохраняется, отмечает он. Ситуация стабилизируется медленно, дезинфляционные процессы развиваются сдержанно, и риски по-прежнему остаются высокими.

«Больше всего могут подорожать овощи борщового набора — картофель, капуста, свёкла, морковь и лук. Это связано с ухудшением погодных условий весной и снижением урожайности. Дополнительное влияние окажет рост издержек производителей, включая затраты на логистику и технику», — считает эксперт.

Многие россияне продолжают ощущать рост цен на собственном опыте, что формирует устойчивые ожидания дальнейшего подорожания. Для их изменения требуется не только замедление инфляции, но и общее укрепление макроэкономической стабильности, включая предсказуемую политику Центробанка и стабильный курс валют, резюмирует Астафьев.