В Bitget видят признаки перезагрузки, а не краха крипторынка

На глобальном криптовалютном рынке наблюдается не крах, а перезагрузка. Резкое снижение индекса страха до уровня «экстремального страха» и масштабные ликвидации на 800 млн долларов указывают на очищение рыночной структуры, характерное для фаз капитуляции, а не для системного кризиса, заявил РИАМО CMO Bitget Игнасио Агирре.

«Мы рассматриваем падение индекса страха до уровня экстремального страха на фоне снижения биткоина ниже 90 000 долларов как классическую фазу капитуляции, которая часто указывает на приближение рыночного дна и открывает возможности для стратегической аккумуляции и долгосрочного роста в криптоэкосистеме», – отметил эксперт.

По его мнению, ликвидации BTC на сумму 800 млн долларов лишь подчеркивают повышенную чувствительность цифровых активов к заемным позициям.

Контраст с фондовым рынком, где S&P 500 продемонстрировал куда большую устойчивость, крайне показателен. В то время как акции отражают диверсифицированные глобальные потоки капитала и стремление инвесторов к доходности при умеренном риске, криптовалюты движутся по своему отдельному пути, находясь в большей зависимости от разборов плечевых позиций, снижения ликвидности и резких сдвигов настроений, объяснил Агирре.

По его словам, это расхождение подчеркивает постепенное превращение криптовалют в полноценный самостоятельный класс активов.

В Bitget считают, что текущая рыночная турбулентность формирует окно возможностей. Экстремальные настроения и массовые ликвидации очищают рынок от избыточных спекулятивных позиций, создавая условия для восстановления на более прочной фундаментальной базе и потенциала будущего институционального притока.

«Мы видим в происходящем подтверждение нашей приверженности развитию инструментов риск-менеджмента, инфраструктуры институционального уровня и образовательных продуктов — ключевых элементов, необходимых для того, чтобы поймать следующую волну роста в более зрелой и устойчивой экосистеме цифровых активов», — резюмировал Агирре.