В Балашихе изготовили турбодетандер для газового завода в Сибири

Уникальный турбодетандер для охлаждения природного газа создали на предприятии «Криогенмаш» в Балашихе за менее чем год. Оборудование успешно прошло испытания и скоро будет отправлено заказчику в Сибирь, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турбодетандер позволяет охлаждать газ более чем на 70 градусов за счет расширения под высоким давлением, при этом дополнительно вырабатывается энергия. Ключевой элемент установки — рабочее колесо, вращающееся со скоростью до 80 тысяч оборотов в минуту. Газ поступает на лопатки при температуре около –70 °C, а на выходе охлаждается до –150 °C.

Генеральный директор АО «Криогенмаш» Евгений Матвеев отметил, что ранее на предприятии производили детандеры для разделения воздуха на компоненты, а новый проект стал первым опытом создания оборудования для природного газа. По его словам, турбодетандер заменит импортное оборудование и повысит производительность завода, укрепив технологический суверенитет страны.

После доставки в Сибирь оборудование смонтируют, проведут настройку и финальные пусконаладочные испытания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.